Sporting Cristal goleó 5-0 a FC Cajamarca y recuperó el liderato del Clausura

Sporting Cristal consiguió una importante victoria al golear por 5-0 a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo, por la décimo quinta fecha del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera buscaba sumar tres puntos luego de su triunfo frente a Alianza Lima y mantenerse en la pelea por el título, mientras que el cuadro cajamarquino necesitaba ganar para alejarse de la zona de descenso.

Durante el primer tiempo, los rimenses dominaron las acciones, aunque tuvieron dificultades para concretar sus oportunidades. Maxloren Castro estrelló un remate en el travesaño a los 23 minutos, mientras que un tanto de Luis Iberico fue anulado por posición adelantada. FC Cajamarca también tuvo una ocasión clara mediante Brandon Palacios, pero el arquero Diego Enríquez evitó la caída de su portería.

En la segunda mitad llegó la contundencia celeste. Martín Távara abrió el marcador a los 51 minutos y, diez minutos después, Maxloren Castro amplió la ventaja tras una buena jugada individual. Luis Iberico marcó el tercero a los 66 minutos, mientras que un autogol de Yordi Vílchez, a los 70, permitió establecer el 4-0. Finalmente, Juan Manuel Cuesta anotó el quinto tanto en los minutos finales y selló la goleada.

RECUPERÓ LA PUNTA

Con este resultado, Sporting Cristal alcanzó los 31 puntos y asumió provisionalmente el liderato del Torneo Clausura, superando a Sport Huancayo por diferencia de goles. Sin embargo, los celestes deberán esperar el encuentro entre Universitario y Sport Boys, programado para el miércoles, para conocer si conservan la primera posición. Por su parte, FC Cajamarca permanece penúltimo en la tabla acumulada con 26 unidades y continúa comprometido con el descenso.