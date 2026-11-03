Murió Jesús de Miguel a los 30 años tras brutal choque con arquero en el Tenerife - Andorra

El fútbol español está de luto. Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, falleció este martes 3 de noviembre a los 30 años, luego de sufrir un fuerte golpe durante el partido frente al FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España. El futbolista permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde se confirmó su fallecimiento a las 8:00 a. m. (hora local).

¿Cómo ocurrió el accidente?

La tragedia ocurrió el lunes 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife. Durante los minutos finales del encuentro, Jesús de Miguel chocó accidentalmente con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, cuando ambos disputaban un balón dividido. El fuerte impacto en el pecho provocó que el delantero sufriera un paro cardiorrespiratorio, generando momentos de desesperación entre sus compañeros y los asistentes al estadio.

La gravedad del incidente obligó a suspender definitivamente el partido en el minuto 108. Los servicios médicos ingresaron de inmediato al campo para auxiliar al futbolista, quien recibió atención de emergencia antes de ser trasladado en ambulancia al hospital. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, su estado de salud empeoró durante la madrugada debido a complicaciones neurológicas.

CD Tenerife confirma la muerte de Jesús de Miguel

A través de sus redes sociales, el CD Tenerife confirmó el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda mediante un comunicado. "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad", expresó el equipo español al informar sobre la pérdida de su delantero, quien había disputado el encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

En su pronunciamiento, el club también expresó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros del futbolista. La institución agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas tras el accidente y transmitió el pedido de la familia de respetar su privacidad en medio de este difícil momento. La noticia ha generado múltiples mensajes de condolencias en el fútbol español, incluidos los del FC Andorra y otros clubes.