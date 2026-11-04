Cienciano ofrece disculpas tras gestos provocativos de Horacio Melgarejo en Matute

Una situación polémica fue protagonizada por el entrenador argentino Horacio Melgarejo, quien además terminó siendo expulsado del partido donde Alianza Lima derrotó 1-0 a Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva.

El estratega argentino hizo con sus manos la letra ‘U’, en alusión al clásico rival de Alianza Lima, cuando se dirigía a los vestuarios. Su comportamiento generó la reacción de los hinchas blanquiazules y de los dirigentes del cuadro victoriano.

Tras lo ocurrido, Cienciano utilizó sus canales oficiales para publicar un comunicado en el que expresó su rechazo a la conducta de su entrenador y ofreció disculpas a los afectados por el incidente.

CIENCIANO RECHAZA COMPORTAMIENTO DE SU ENTRENADOR

El club cusqueño lamentó los hechos registrados durante el encuentro y calificó de inaceptable cualquier comportamiento que atente contra el respeto y la convivencia en el fútbol. “El club Cienciano expresa su profundo rechazo y lamenta la falta de respeto y los hechos de violencia ocurridos esta noche (ayer) durante el encuentro ante el club Alianza Lima. Estos actos son absolutamente inaceptables y contradicen los principios de respeto y convivencia que deben prevalecer en el fútbol”, señaló.

Asimismo, Cienciano reafirmó su compromiso con el respeto a las instituciones y a las personas. También extendió sus disculpas a los hinchas de Alianza Lima, sus dirigentes, sus propios seguidores y a todas las personas que pudieron verse afectadas por lo ocurrido.

PIDIÓ DISCULPAS

Por otro lado, en declaraciones a L1 Radio, el entrenador argentino ofreció disculpas a los hinchas de Alianza Lima y reconoció que no debió reaccionar de esa manera, pese a los insultos que aseguró haber recibido durante el encuentro.