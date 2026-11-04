Ignacio Buse derrota a un top 5 del tenis mundial y avanza en el Masters 1000 de París

Ignacio Buse escribió una nueva página en la historia del tenis peruano tras derrotar por 2-0 al ruso Daniil Medvédev, actual número cinco del ranking ATP, durante la segunda ronda del Masters 1000 de París 2026. El encuentro, disputado este miércoles 4 de noviembre en el Paris La Défense Arena, terminó con parciales de 6-4 y 6-4, resultado que permitió al peruano clasificarse a los octavos de final y ubicarse entre los 16 mejores del torneo.

La victoria no fue sencilla para el deportista nacional, quien mostró un sólido nivel frente a un rival que llegó a liderar la clasificación mundial. Tras adjudicarse el primer set por 6-4, Buse protagonizó una destacada remontada en el segundo parcial, cuando se encontraba abajo por 4-2. El peruano logró recuperar terreno, quebró el servicio de Medvédev y terminó imponiéndose nuevamente por 6-4, sellando uno de los triunfos más importantes de su carrera profesional.

Ignacio Buse rompe una marca histórica para el tenis peruano

El triunfo de Ignacio Buse sobre el número cinco del mundo puso fin a una espera de 22 años para el tenis nacional. El último peruano en derrotar a un jugador ubicado entre los cinco mejores del ranking ATP había sido Luis Horna, quien superó al argentino Guillermo Coria en 2004. Además, la victoria de 'Nacho' terminó con una racha de 18 años sin triunfos peruanos frente a tenistas del top 10, desde que Horna venció al francés Richard Gasquet, entonces noveno del mundo, en 2008.

El deportista peruano, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), recibió el reconocimiento del presidente de la institución, Óscar Fernández Cáceres, quien destacó su esfuerzo, dedicación y compromiso en las competencias internacionales. Su actuación frente a Medvédev, ex número uno del mundo y campeón de Grand Slam, representa un importante avance en su trayectoria dentro del circuito profesional.

¿Cuándo vuelve a jugar 'Nacho' Buse en el Masters 1000 de París?

Tras su histórica clasificación, Ignacio Buse enfrentará al portugués Nuno Borges, ubicado en el puesto 49 del ranking ATP, quien eliminó al ruso Karen Khachanov en la segunda ronda. El encuentro por los octavos de final está programado para el jueves 5 de noviembre, no antes de las 4:00 a. m. (hora peruana), en el Paris La Défense Arena, donde el representante nacional buscará conseguir un lugar entre los ocho mejores del Masters 1000 de París.