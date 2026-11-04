Diego Elías fue elegido el mejor jugador del mes de la PSA de squash

Diego Elías, integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se llevó el premio al jugador del mes de octubre de la Asociación Profesional de Squash (PSA), tras una serie de resultados importantes como el título en el SmartCentres Canada Cup 2026.

El presidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres, felicitó este reconocimiento obtenido por nuestro compatriota, quien el último viernes derrotó en la final del SmartCentres al mexicano Leonel Cárdenas por 3-0.

Otros resultados que le permitieron llevarse este premio fueron salir campeón del CIB Egyptian Open. Luego llegó a semifinales del Silicon Valley Open, pero cayó ante el francés Victor Crouin.

En una encuesta en las redes sociales de la PSA Squash, Elías obtuvo el 51% de los votos, por delante de Mohamad Zakaria (21%), Mostafa Asal (14%) y Victor Crouin (14%).

El actual número 3 del mundo viene disputando el US Open en Estados Unidos, donde este miércoles enfrentará en cuartos de final a Marwan ElShorbagy (9° del ranking), en busca de su sétimo título del año.