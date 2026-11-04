Hernán Barcos revela detalles del enfrentamiento con Pablo Guede: “Viene y me dice ‘pégame, pégame’”

El delantero de Sporting Cristal contó cómo se produjo el altercado con el entrenador de Alianza Lima tras la victoria celeste por 3-2 en el Alberto Gallardo.

Hernán Barcos rompió su silencio sobre el enfrentamiento que protagonizó con Pablo Guede al término del encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026. En declaraciones a una radio local, el delantero explicó que se acercó inicialmente a saludar a Emiliano Papa y posteriormente intentó hacer lo mismo con el entrenador blanquiazul, quien no habría aceptado darle la mano. Según su versión, esta situación dio inicio a un intercambio de palabras.

El atacante señaló que intentó evitar cualquier confrontación e incluso invitó al estratega argentino a conversar para conocerse mejor. Sin embargo, aseguró que Guede reaccionó con insultos. Barcos también relató que, cuando se encontraba cerca de la zona de vestuarios, el técnico se acercó y le dijo: “Pégame, pégame”. Ante ello, afirmó que le respondió que no tenía motivos para agredirlo y que no le había hecho nada.

Sobre la presencia de la esposa del entrenador, el ‘Pirata’ explicó que le aclaró que únicamente había intentado saludar a su marido, como lo había hecho con otros integrantes del comando técnico. De esta manera, rechazó las versiones que señalaban que había tenido una falta de respeto hacia ella. Asimismo, sostuvo que decidió retirarse al vestuario y no continuar con la discusión, pues consideró que el incidente había terminado ese mismo día.

¿CUÁL SERÁ SU FUTURO?

Por otro lado, Barcos descartó mantener algún problema personal con Guede y reiteró que su intención fue acercarse a saludarlo. Respecto a su futuro profesional, confirmó que mantiene conversaciones con Sporting Cristal para definir su situación de cara a la temporada 2027. El delantero, cuyo contrato culmina a finales de 2026, señaló que también está evaluando sus próximos pasos, aunque dejó en claro que su intención es continuar jugando al fútbol.