Jesús Owono se pronuncia tras la muerte de Jesús de Miguel: “Afrontaré lo que venga”

El arquero del FC Andorra expresó su profundo dolor por el fallecimiento del delantero español, ocurrido luego de un choque accidental durante un partido.

El portero del FC Andorra, Jesús Owono, se pronunció públicamente por primera vez tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, quien perdió la vida luego de sufrir un choque accidental con el guardameta durante el encuentro frente al Tenerife. A través de una carta difundida por su club, el arquero de Guinea Ecuatorial expresó el difícil momento que atraviesa y lamentó profundamente la pérdida de su compañero de profesión.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”, manifestó Owono en el comunicado. Sus declaraciones se conocieron después del encuentro que terminó marcado por el trágico desenlace y generó conmoción en el fútbol español.

En el mismo mensaje, el guardameta también dedicó unas palabras a la familia del fallecido y a todas las personas cercanas al futbolista. “Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, señaló.

MINUTO DE SILENCIO

Mientras tanto, representantes institucionales, miembros del CD Tenerife y aficionados participaron en un minuto de silencio en memoria del delantero. El funeral está previsto para este jueves en Navahermosa, localidad de Toledo de donde procede su familia, mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido. Debido a la tragedia, tanto el Tenerife como el FC Andorra aplazaron sus respectivos partidos ante Granada y Mallorca, correspondientes a LaLiga Hypermotion.