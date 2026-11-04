Universitario empató 2-2 ante Sport Boys en el estadio Monumental

El conjunto crema no logró imponer su localía frente al equipo rosado en un intenso encuentro por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes y Sport Boys protagonizaron un disputado encuentro en el estadio Monumental de Ate, que terminó con un empate 2-2 por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El resultado dejó a los dirigidos por Fabián Bustos sin la posibilidad de sumar los tres puntos en su objetivo de alcanzar el liderato del campeonato.

El equipo chalaco sorprendió a los locales y abrió el marcador mediante Christian Cueva, quien convirtió desde el punto de penal y venció al arquero Miguel Vargas. El volante ejecutó la pena máxima con una definición a lo Panenka, luego de una infracción de Gianluca Lapadula sobre Carlos Zambrano.

Universitario tuvo la oportunidad de conseguir la igualdad antes del descanso, luego de que el árbitro sancionara otro penal a su favor por una falta sobre Lapadula. Sin embargo, Alex Valera no pudo concretar el disparo desde los doce pasos, debido a la intervención del guardameta Diego Melián, quien evitó la anotación crema.

TROPIEZO CREMA

Finalmente, ambos equipos terminaron repartiendo puntos tras igualar 2-2 en el Monumental. El resultado significó un tropiezo para Universitario en su lucha por la cima del Torneo Clausura, mientras que Sport Boys consiguió un valioso empate como visitante.