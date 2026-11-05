Cristiano Ronaldo anuncia su retiro: “Llegó el momento de entregar la camiseta 7”

El fútbol internacional vive un momento histórico. Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su retiro de la elección de Portugal, después de 23 años defendiendo la camiseta de su país. A sus 41 años, el reconocido delantero comunicó la decisión mediante una publicación en sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje sobre el significado de representar a Portugal y vestir el emblemático dorsal número 7.

“Portugal estará siempre en mí”, expresó el futbolista al dirigirse a los aficionados portugueses. “Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla”, señaló en su despedida. El atacante también reconoció que dejar la selección no fue una decisión sencilla, debido al vínculo que construyó con el equipo nacional desde su debut internacional en 2003.

Ronaldo se despide de Portugal tras una sanción de 30 días

El anuncio del retiro de Cristiano Ronaldo llega después de un episodio de tensión con la Federación Portuguesa de Fútbol. El pasado 19 de octubre, el Consejo de Disciplina confirmó una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros contra el delantero por abandonar la concentración de Portugal el 30 de septiembre, luego de diferencias con el seleccionador Jorge Jesus relacionadas con su participación en los partidos del equipo.

Títulos y récords que Cristiano Ronaldo deja en su selección

Desde su debut en agosto de 2003, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de Portugal y en uno de los futbolistas más importantes del fútbol mundial. Su trayectoria internacional incluye la conquista de la Eurocopa 2016 y los títulos de la UEFA Nations League en 2019 y 2025. Además, acumuló 146 goles en 234 partidos con la selección, registros que lo colocan entre los principales referentes de la historia del fútbol de selecciones.

Durante su mensaje de despedida, el exjugador del Real Madrid y Manchester United también recordó los momentos difíciles, las derrotas y las exigencias de representar a su país. El histórico número 7 de Portugal, que acompañó buena parte de su carrera internacional, se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de su trayectoria. El delantero destacó especialmente el respaldo de los aficionados, sus compañeros y las personas que lo acompañaron a lo largo de más de dos décadas.