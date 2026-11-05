Mano Menezes presenta la lista de convocados para el amistoso de Perú ante Bolivia

El entrenador de la bicolor anunció la nómina de futbolistas que disputarán el encuentro de este viernes 13 de noviembre en Matute.

La selección peruana enfrentará a Bolivia este viernes 13 de noviembre en el estadio de Matute, en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA. De cara al compromiso, el técnico de la blanquirroja, Mano Menezes, anunció la lista de jugadores convocados para medirse ante el combinado altiplánico.

La nómina del entrenador brasileño incluye a futbolistas que militan en el fútbol local y en el extranjero. Asimismo, destaca el regreso de jugadores que estuvieron ausentes del plantel por motivos como bajo rendimiento o lesiones.

LOS ELEGIDOS DE MANO MENEZES

Porteros: Pedro Gallese, Diego Romero y Matías Córdova.

Defensas: Alfonso Barco, Erick Noriega, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Lazo y Matías Zegarra.

Volantes: Andy Polo, Erinson Ramírez, Francesco Andrealli, Jairo Vélez, Jesús Pretell, Oslimg Mora, Rodrigo Vilca, Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún.

Delanteros: Adrián Ugarriza, Bassco Soyer, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales, Luis Iberico y Maxloren Castro.

Con esta convocatoria, el estratega de la selección peruana buscará cerrar el año con una victoria ante Bolivia y avanzar en la preparación del equipo para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, cuyo inicio está previsto para el próximo año. ¿Estás de acuerdo con los jugadores convocados?