Buse se despide del Masters 1000 tras histórica actuación: ¿qué lugar ocupará en el ranking ATP?

El tenista peruano Ignacio Buse quedó eliminado del Masters 1000 de París 2026 este jueves 5 de noviembre, luego de caer ante el portugués Nuno Borges por 6-0 y 6-2 en los octavos de final. El encuentro, disputado en la capital francesa, marcó el cierre de una destacada semana para el representante nacional, quien llegó a esta instancia tras conseguir importantes victorias en el último torneo Masters 1000 de la temporada.

Durante el compromiso, Buse tuvo dificultades para encontrar su mejor nivel y evidenció problemas físicos que condicionaron su rendimiento. Borges aprovechó las complicaciones del peruano y dominó el encuentro desde el primer set. Pese al resultado, el deportista nacional dejó una buena impresión durante su participación en París, donde demostró su capacidad para competir en canchas rápidas bajo techo.

Ignacio Buse sorprendió con histórica victoria

La participación de Ignacio Buse en el Masters 1000 de París estuvo marcada por su sorprendente triunfo frente al ruso Daniil Medvedev, exnúmero uno del mundo, a quien derrotó por 6-4 y 6-4. Previamente, el peruano había superado al belga Zizou Bergs por 6-2 y 6-4. Estos resultados adquirieron mayor relevancia debido a que el tenista nacional llegaba al certamen después de cinco derrotas consecutivas en el circuito ATP y sin conseguir una victoria desde el US Open.

¿Qué puesto ocupará Ignacio Buse en el ranking ATP?

Tras su destacada participación en Francia, Ignacio Buse se ubica provisionalmente en el puesto 32 del ranking ATP en vivo, una posición que lo acerca a su mejor clasificación histórica, el lugar 30. A la espera de la actualización oficial de la clasificación mundial, el peruano se perfila para cerrar la temporada entre los principales representantes del tenis nacional de las últimas décadas.

De mantenerse en esa ubicación, Buse se acercaría a los registros históricos de destacados tenistas peruanos. Jaime Yzaga terminó la temporada de 1989 en el puesto 23 del mundo y ocupó la casilla 31 en 1993 y 1994. Por su parte, Pablo Arraya finalizó en el lugar 36 en 1982, mientras que Luis Horna cerró el 2004 en la posición 38. Estas cifras permiten dimensionar el avance de Buse en el circuito profesional y su lugar dentro de la historia del tenis peruano.