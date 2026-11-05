Mano Menezes sorprende con convocatoria de Francesco Andrealli para amistoso ante Bolivia

El técnico de la selección peruana presentó su lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre, con la inclusión del juvenil de 19 años que milita en el Como 1907 de Italia.

El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, dio a conocer este jueves 5 de noviembre su lista de convocados para el amistoso internacional frente a Bolivia, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre de 2026. La principal novedad de la nómina es la presencia de Francesco Andrealli, volante de 19 años que juega en el equipo de reserva del Como 1907 de Italia.

Según explicó el estratega brasileño, la convocatoria de Andrealli ya había sido coordinada con anticipación y el futbolista se encontraba dentro del seguimiento que realiza el comando técnico. Asimismo, Andy Polo también fue considerado para esta nueva presentación de la Bicolor, que continúa su proceso de preparación bajo la dirección de Menezes.

Entre las ausencias más llamativas figuran Alex Valera, de Universitario; Renzo Garcés, de Alianza Lima; César Inga, también del cuadro crema, y Oliver Sonne, quien milita en el Burnley. La lista incluye a jugadores de clubes nacionales y del extranjero, distribuidos en las posiciones de arqueros, defensores, volantes y delanteros.

AMISTOSO FRENTE A BOLIVIA

Por el momento, la selección peruana únicamente tiene confirmado el encuentro amistoso frente a Bolivia, que marcará la primera presentación de Mano Menezes como entrenador de la Bicolor en condición de local. Sus anteriores compromisos se disputaron fuera del país. Con esta convocatoria, el técnico buscará continuar evaluando alternativas y consolidar el grupo de futbolistas de cara a los próximos desafíos del combinado nacional.