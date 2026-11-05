Pablo Guede recibe dos fechas de suspensión tras enfrentamiento con Hernán Barcos

La Comisión Disciplinaria también impuso una multa de 8 UIT al entrenador de Alianza Lima, quien no podrá estar en el banquillo durante los dos últimos partidos del Torneo Clausura.

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga Profesional de Fútbol luego del altercado que protagonizó con el delantero de Sporting Cristal, Hernán Barcos. El incidente ocurrió durante el reciente enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio Alberto Gallardo, donde, además del resultado deportivo, se produjo una fuerte discusión que terminó teniendo consecuencias disciplinarias.

La resolución establece dos fechas de suspensión para el estratega argentino, además del pago de una multa equivalente a 8 UIT. De esta manera, el técnico blanquiazul recibió un castigo que lo dejará fuera de la dirección del equipo durante el cierre del campeonato, en una etapa importante para las aspiraciones del conjunto victoriano.

Con esta decisión, Guede no podrá dirigir a Alianza Lima en sus dos últimos compromisos del Torneo Clausura. El primero será frente a Los Chankas, en condición de visitante, en la ciudad de Andahuaylas, donde el equipo tendrá que afrontar el encuentro sin su entrenador en el área técnica.

ANTE LOS CHANKAS Y CAJAMARCA

El segundo partido en el que el técnico argentino estará ausente será ante FC Cajamarca, en el estadio Alejandro Villanueva. Así, Alianza Lima deberá afrontar sus dos últimas presentaciones del Clausura 2026 sin Pablo Guede en el banquillo, debido a la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria tras su discusión con Hernán Barcos.