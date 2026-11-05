De Huancavelica a Boston: Zaida Ramos representará al Perú en media maratón

La fondista competirá este domingo 8 de noviembre en Estados Unidos, luego de ganar la Media Maratón del Callao con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 8 segundos.

La atleta peruana Zaida Ramos se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional. La deportista, natural de Huancavelica, representará al Perú en la Media Maratón de Boston, Estados Unidos, competencia que reunirá a más de 9 mil corredores de todo el mundo.

Ramos llega a esta carrera tras destacar en el ámbito nacional. Hace dos semanas, se consagró ganadora de la Media Maratón del Callao, donde se impuso en los 21 kilómetros de la categoría élite femenina, registrando un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 8 segundos.

Tras su victoria, la fondista agradeció el respaldo de su familia, entrenadores, la población de Tayacaja y las personas y aliados que acompañan su carrera deportiva, entre ellos Kallpa, empresa que opera la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, ubicada también en Huancavelica.

Una trayectoria que inspira

Originaria del distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja, Zaida Ramos se ha convertido en una de las fondistas peruanas con destacados resultados en competencias nacionales e internacionales.

En 2025, representó al país en el Mundial de Atletismo realizado en Tokio, Japón. Su trayectoria y perseverancia la han convertido en un referente para las nuevas promesas del atletismo peruano.

Ahora, la deportista buscará sumar un nuevo logro en Boston y continuar llevando el nombre del Perú a escenarios internacionales.