¡Dura baja para Sporting Cristal! Miguel Araujo no jugará ante ADT por molestias físicas

El defensor quedó descartado tras sufrir un golpe ante FC Cajamarca y será una de las principales ausencias del equipo de Roberto Mosquera en su visita a Tarma por el Torneo Clausura.

Sporting Cristal afrontará un importante compromiso por el Torneo Clausura con una baja sensible en su defensa. Miguel Araujo no estará disponible para enfrentar a ADT este sábado 7 de noviembre, luego de presentar molestias físicas tras el partido disputado frente a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo. Su ausencia representa un inconveniente para el conjunto celeste, que busca asegurar el primer lugar del campeonato.

El zaguero, considerado uno de los referentes del equipo rimense y de la selección peruana, terminó golpeado en el último encuentro, situación que le impedirá integrar la convocatoria para el desplazamiento a Tarma. De esta manera, el técnico Roberto Mosquera deberá realizar modificaciones en su esquema defensivo para afrontar un partido determinante en las aspiraciones del club.

El posible equipo titular para enfrentar a la Asociación Deportiva Tarma estaría integrado por Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger y Leonardo Díaz; Agustín Álvarez Wallace y Yoshimar Yotún; Santiago González y Maxloren Castro; Luis Iberico y Hernán Barcos. Esta sería la formación que utilizaría Mosquera para suplir la ausencia del defensor central.

PARTIDO DECISIVO

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y ADT se jugará en el Estadio Unión Tarma, escenario con capacidad para 9.100 espectadores. Con solo dos jornadas pendientes para finalizar el Torneo Clausura, los celestes necesitan obtener un resultado favorable para mantenerse en la cima de la clasificación y acercarse al objetivo de conquistar el segundo certamen de la temporada.