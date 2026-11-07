Nicolás Pacheco y Daniella Borda ganan medalla de plata en el Mundial de Tiro Doha 2026

Los tiradores peruanos Nicolás Pacheco y Daniella Borda conquistaron la medalla de plata en la modalidad de equipo mixto Skeet durante el Campeonato Mundial de Rifle, Pistola y Escopeta ISSF 2026, certamen que se disputa del 1 al 14 de noviembre en la ciudad de Doha, en Catar.

La pareja nacional alcanzó la segunda posición del podio tras acumular un total de 49 aciertos en la competencia. En la misma prueba, la delegación de Finlandia se adjudicó la medalla de oro con 50 puntos, mientras que la representación de China obtuvo la presea de bronce al registrar 43 unidades.

El desempeño alcanzado en la cita mundialista ratifica el nivel competitivo de los representantes peruanos en la disciplina de tiro dentro del escenario internacional. Este resultado se da como parte del proceso de preparación y desarrollo de los deportistas con miras a las próximas competencias del ciclo olímpico internacional.

Respaldo institucional y programas de alto rendimiento

Ambos atletas forman parte de las iniciativas de soporte del Instituto Peruano del Deporte (IPD) dirigidas a la preparación de alto rendimiento. En el caso de Nicolás Pacheco, el deportista integra el Programa Ciclo Olímpico 2025-2028, mientras que Daniella Borda es beneficiaria del Programa Lima 2027, herramientas orientadas a fortalecer el entrenamiento continuo de los tiradores nacionales.

El Programa Lima 2027 del IPD otorga respaldo económico a deportistas y paradeportistas a través de subvenciones destinadas a competencias, entrenamientos y preparación integral con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Actualmente, esta iniciativa gubernamental beneficia a más de 80 atletas con el objetivo de afrontar el certamen continental en óptimas condiciones competitivas.