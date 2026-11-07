Sporting Cristal Empató 1-1 Ante Adt y arriesga el liderato del Torneo Clausura

El equipo rimense ganaba con un tanto de Hernán Barcos, pero ADT reaccionó en el tiempo añadido y rescató un empate que complica las aspiraciones de Sporting Cristal.

Sporting Cristal dejó escapar la victoria frente a ADT luego de recibir un gol en los minutos finales del encuentro gracias a Horacio Benincasa, quién apareció a los 90+4 para marcar el empate 1-1 y complicar las aspiraciones del conjunto rimense en el Torneo Clausura 2026.

ADT tuvo un ligero dominio durante el primer tiempo y generó mayores aproximaciones al área rival. Sin embargo, sus ataques terminaron principalmente en remates de media distancia, sin conseguir vulnerar la portería defendida por Sporting Cristal.

Cuando se jugaban los minutos de descuento de la primera mitad, Hernán Barcos adelantó al cuadro celeste a los 45+2, tras conectar de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Santiago González. De esta manera, Cristal se fue al descanso con la ventaja en el marcador.

HERNÁN BARCOS ADELANTÓ A SPORTING CRISTAL

En el segundo tiempo, Cristal mantuvo su estrategia de defender la ventaja, aunque también consiguió generar situaciones de peligro. Una de las más claras llegó por intermedio de Luis Iberico, cuyo remate fue evitado por el arquero Juan Valencia.

Pese a las bajas de Miguel Araujo, Cristiano da Silva y Rafael Lutiger, el conjunto rimense logró sostener el resultado durante gran parte del compromiso. Sin embargo, las modificaciones realizadas por el entrenador Roberto Mosquera no consiguieron asegurar el triunfo.

HORACIO BENINCASA RESCATÓ EL EMPATE PARA ADT

A partir del minuto 70, Mosquera dispuso los ingresos de Martín Távara, Michael Hoyos y Catriel Cabellos con la intención de modificar el desarrollo del encuentro. No obstante, ADT continuó buscando el empate y encontró su oportunidad en el tiempo añadido.

Finalmente, a los 90+4, Horacio Benincasa conectó de cabeza y venció la resistencia celeste para establecer el 1-1 definitivo. Con este resultado, Sporting Cristal alcanzó los 32 puntos y se mantiene en la cima del Torneo Clausura.