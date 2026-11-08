Sport Huancayo venció 2-1 a Cienciano y quedó como único líder del Clausura

El Rojo Matador consiguió tres puntos importantes en Cusco y aprovechó la jornada para quedarse en solitario con el primer lugar del segundo torneo de la temporada.

Toma la punta y se encamina hacia el título. Sport Huancayo consiguió una importante victoria por 2-1 frente a Cienciano en Cusco, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2026.

El conjunto imperial comenzó mejor el encuentro y encontró la ventaja apenas a los cinco minutos. Neri Bandiera conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la portería defendida por Ángel Zamudio, desatando la celebración de los locales.

Asimismo, el Rojo Matador reaccionó antes del descanso y consiguió la igualdad a los 40 minutos. Javier Sanguinetti convirtió desde el punto de penal y dejó el marcador 1-1 para el cierre de la primera mitad.

EL ROJO MATADOR REMONTÓ EN EL COMPLEMENTO

En el segundo tiempo, Sport Huancayo tomó el control del balón y encontró espacios para atacar. A los 58 minutos, el ecuatoriano Daniel Porozo aprovechó un contragolpe y los errores de la defensa de Cienciano para marcar el 2-1 y concretar la remontada visitante.

Tras recibir el segundo gol, el Papá intentó recuperar terreno y buscar el empate, pero dejó espacios en su defensa. A los 75 minutos, Maximiliano Amondaraín recibió una tarjeta al intentar evitar una nueva anotación del equipo huancaíno.

SPORT HUANCAYO SE APODERA DE LA CIMA

Por otro lado, el Rojo Matador dio un paso importante en la recta final del campeonato y quedó en una posición expectante en la lucha por quedarse con el segundo torneo de la Liga1 2026.