Messi vuelve a hacer historia: ganó la Bota de Oro por segundo año consecutivo en la MLS

El futbolista argentino Lionel Messi se adjudicó por segundo año consecutivo la Bota de Oro de la Major League Soccer (MLS) al finalizar la temporada regular como el máximo artillero acumulando 26 goles.

El delantero de 39 años alcanzó el reconocimiento el último sábado tras la igualdad 3-3 de su equipo, Inter Miami, ante Charlotte FC en el Nu Stadium. Su perseguidor en la tabla de goleadores, el croata Petar Musa de FC Dallas, precisaba cinco anotaciones en la fecha final pero no convirtió en la victoria de su club 3-1 sobre Colorado Rapids.

Durante el encuentro disputado en Miami, el conjunto local tomó la ventaja en el primer tiempo con anotaciones del jamaiquino Ian Fray al minuto 14, el uruguayo Luis Suárez a los 33' y el argentino Rodrigo De Paul a los 42'. Sin embargo, Charlotte FC igualó el marcador en el complemento con un doblete del israelí Liel Abada y un tanto de Rodolfo Aloko a los 90'.

Récords personales y clasificación a la fase final

Messi acumuló 31 partidos jugados y 2.420 minutos en cancha, cifras que representan marcas personales máximas en su trayectoria dentro de la liga estadounidense. En la última jornada, el atacante completó los 90 minutos de juego, participando en la construcción de las acciones ofensivas de su escuadra en un compromiso donde el plantel sufrió las salidas por lesión de Sergio Reguilón, Ian Fray y David Ayala.

Con este resultado en la fecha 34, Inter Miami concluyó la temporada regular en la segunda posición de la Conferencia Este con 60 puntos, asegurando la ventaja de localía hasta una eventual semifinal de Conferencia si llega a medirse con Nashville. En la primera ronda de los playoffs, la escuadra de Miami enfrentará a Columbus Crew, club que logró su clasificación directa tras vencer por 4-3 a Chicago Fire.