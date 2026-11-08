Universitario empató 2-2 ante Deportivo Moquegua y perdió la oportunidad de ser líder del Clausura

El equipo crema no pudo imponerse en el Estadio Monumental por la fecha 16 del Torneo Clausura y quedó con 32 puntos.

Universitario de Deportes igualó 2-2 ante Deportivo Moquegua en el Estadio Monumental, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, y desperdició una importante oportunidad de alcanzar el primer lugar de la tabla. El conjunto dirigido por el cuadro merengue necesitaba una victoria para acercarse al título, pero no consiguió sostener la ventaja en dos ocasiones y terminó cediendo puntos como local.

Durante la primera mitad, Universitario tomó la iniciativa y buscó abrir el marcador frente a un rival que apostó por el orden defensivo y los contragolpes. A los 36 minutos, Williams Riveros adelantó a los cremas con un cabezazo; sin embargo, a los 43’, Lojas aprovechó un error de la defensa local y marcó el empate con un remate de zurda antes del descanso.

En el segundo tiempo, el equipo merengue volvió a tomar el control del encuentro y encontró el 2-1 a los 59 minutos, luego de que Gianluca Lapadula convirtiera un penal. No obstante, Deportivo Moquegua reaccionó y consiguió otra igualdad a los 78’, también desde los doce pasos, mediante Tenorio. Pese a los intentos de Universitario por conseguir el gol del triunfo, el marcador no volvió a modificarse.

SPORT HUANCAYO VS UNIVERSITARIO

Con este resultado, Universitario de Deportes sumó 32 puntos y quedó sin posibilidades de tomar provisionalmente el liderato del Torneo Clausura. Ahora, la atención se centra en Sport Huancayo, que tiene una importante oportunidad de consolidarse en el primer lugar y acercarse al título del segundo torneo del año del fútbol peruano.