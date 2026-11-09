Fabián Bustos admite errores de Universitario tras empate ante CD Moquegua

Tras el empate obtenido frente a CD Moquegua, en el que Universitario de Deportes perdió la oportunidad de convertirse en líder del Torneo Clausura y encaminarse hacia el título, Fabián Bustos reconoció el desempeño de sus jugadores en un partido difícil.

"No fue una noche buena. Superamos al rival y ellos vinieron a hacer su trabajo. Nos faltó las situaciones que antes lo hacíamos normal. En otros partidos era positivo. Hasta ahora, lo que hicimos es que ya estamos en una semifinal. Cuando llegué estábamos con un punto arriba con un duelo perdido por goleada", indicó en conferencia de prensa.

CONFÍA EN EL EQUIPO

El técnico crema reconoció que era un partido que merecían ganar, pero que el desarrollo del encuentro y sus propios errores no se lo permitieron. "Tengo un grupo fuerte. Merecimos ganar, pero jugamos mal. Hay que ganar y hacer lo goles. Estamos en un momento que nos convierten muy fácil. Son errores que tenemos que corregir, aunque el equipo está fuerte", manifestó.

Asimismo, reconoció que aún existen chances de poder ganar el Clausura pero que ya no dependen de sí mismos. "Así es la 'U'. Salir de la adversidad (...) Estamos vivos y aún tenemos chances de ganar el Clausura. Huancayo tiene más chances, ¿pero los otros no están preocupados también? En las semifinales estamos para competir a cualquiera. Lo vamos a encarar con nuestra gente porque este club se ha levantado por ellos. El grupo tiene un montón de líderes positivos. Hoy no estuvimos a la altura y no fue un buen partido", agregó.