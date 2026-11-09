¿Se va del Sport Boys? Christian Cueva habla sobre su futuro futbolístico

Tras el empate frente a UTC, el futbolista fue consultado sobre la posibilidad de permanecer en Sport Boys para la próxima temporada.

Christian Cueva se pronunció sobre su futuro futbolístico tras finalizar su participación con Sport Boys en el Torneo Clausura 2026. El volante peruano encontró en el equipo chalaco la continuidad que buscaba y se convirtió en una pieza importante para la mejora del conjunto rosado, que estuvo cerca de conseguir una clasificación a un torneo internacional.

Tras el empate frente a UTC, el futbolista fue consultado sobre la posibilidad de permanecer en Sport Boys para la próxima temporada. Cueva manifestó su satisfacción por haber llegado al club y destacó la experiencia que vivió durante su etapa en el Callao. Sin embargo, evitó adelantar detalles sobre su futuro profesional.

“Yo, en realidad, tengo contrato con Juan Pablo II, así que de esas cosas no hablo”, señaló el mediocampista ante los medios de comunicación. Asimismo, agradeció la recepción que tuvo por parte de los hinchas, la institución y la ciudad del Callao, y aseguró que se marcha contento por lo vivido durante su permanencia en el equipo.

CUEVA Y SUS NÚMEROS

Durante su paso por Sport Boys, Cueva disputó 15 partidos, anotó cuatro goles y registró tres asistencias. El jugador llegó al conjunto rosado en calidad de préstamo para afrontar el Clausura, por lo que, al finalizar su participación, deberá regresar a Juan Pablo II, club con el que mantiene contrato y al que se incorporaría de cara a la temporada 2027.