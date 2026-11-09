Eryc Castillo sobre su futuro en Alianza Lima: “Tranquilos, ya se van a enterar”

Eryc Castillo se pronunció sobre su futuro en Alianza Lima luego de arribar a la capital y fue consultado sobre su continuidad en el equipo de La Victoria. El atacante ecuatoriano evitó dar una respuesta directa y prefirió mantener el misterio sobre sus planes para la próxima temporada, pese a que tiene contrato vigente con la institución blanquiazul.

“Tranquilos, muchachos, después se van a enterar”, respondió el futbolista ante los medios de comunicación, sin confirmar si continuará defendiendo la camiseta aliancista. Sus declaraciones generaron expectativa entre los hinchas, que esperan conocer cuál será su decisión de cara al siguiente campeonato.

Por otro lado, Castillo aseguró que mantiene su compromiso con el equipo y que su principal objetivo es seguir trabajando para que Alianza Lima alcance sus metas deportivas. “Sigo con humildad y trabajo. Con trabajo vamos a dejar a Alianza Lima donde debe estar”, enfatizó el delantero, quien ha sido uno de los jugadores destacados del plantel.

SUMA 79 PARTIDOS Y 33 GOLES

El atacante llegó al conjunto íntimo a inicios de 2025 y, debido a sus buenas actuaciones, la dirigencia decidió renovar su vínculo contractual en octubre de ese año hasta el 2028. Desde su incorporación, Castillo acumula 79 partidos disputados, 33 goles y 12 asistencias con la camiseta blanquiazul, cifras que respaldan su importancia en el equipo.