Horacio Melgarejo es suspendido y multado tras protagonizar incidente en Matute

Tras los incidentes protagonizados durante el encuentro frente a Alianza Lima, el entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, recibió una dura sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga Peruana de Fútbol, quién le impuso un total de 14 fechas de suspensión y una multa económica equivalente a 10 unidades impositivas tributarias (UIT).

La medida contempla dos sanciones independientes contra el estratega argentino. La primera establece 10 fechas de suspensión, durante las cuales no podrá participar en ninguna competición organizada por el torneo peruano, además del pago de cuatro UIT por infringir el artículo 19, acápite 19.1, del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.

Asimismo, se suman otras cuatro fechas de suspensión y una multa de seis UIT por incumplir el artículo 17, acápite 17.1, del mismo reglamento. Asimismo, la resolución advierte al técnico que una nueva infracción de similar naturaleza podría generar consecuencias adicionales, conforme a lo establecido en el artículo 371 del Reglamento Único Disciplinario.

MOTIVOS POR LOS QUE FUE EXPULSADO

Los hechos que originaron el procedimiento disciplinario ocurrieron durante el partido entre Cienciano y Alianza Lima, disputado en el estadio Alejandro Villanueva. El entrenador fue expulsado en los minutos finales del compromiso y, mientras abandonaba el terreno de juego, realizó un gesto con las manos formando la letra 'U'.

Por otro lado, la acción provocó la reacción de los hinchas blanquiazules presentes en Matute y también generó cuestionamientos desde la dirigencia de Alianza Lima, lo que convirtió su comportamiento en materia de investigación por parte de las autoridades disciplinarias del fútbol peruano.