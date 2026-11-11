Perú Sub-20 continúa su preparación para el Sudamericano 2027 con amistosos ante Brasil

La Bicolor realizó su último entrenamiento en la Videna antes de viajar a territorio brasileño, donde continuará su preparación para el torneo que se disputará en Colombia.

Con miras al Campeonato Sudamericano de 2027, la Selección Peruana Sub-20 viajará a Brasil para disputar dos encuentros amistosos frente a su similar carioca, los días 13 y 16 de noviembre, en el Estadio Olímpico de Pará.

La Bicolor llegará a estos compromisos tras haber disputado dos partidos ante Ecuador en Quito, donde cayó derrotada por 3-2 en el primero y empató 1-1 en el segundo.

PREPARÁNDOSE PARA EL SUDAMERICANO

Previo a estos dos encuentros, el combinado nacional realizó su último entrenamiento en la Videna antes de viajar a Brasil, con la expectativa de mostrar un desempeño más sólido de cara al campeonato.

Por otro lado, Colombia será sede del Sudamericano por sexta vez en su historia. El torneo se disputará del 22 de enero al 7 de febrero de 2027 y tendrá como vigente campeón a la selección brasileña.