Lima inaugura el Para Swimming World Series 2026 y recibe a cerca de 200 paradeportistas de 23 países

Con la participación de autoridades deportivas nacionales e internacionales, se inauguró oficialmente el Para Swimming World Series Lima 2026, que reúne a 173 paradeportistas de 23 países en el Centro Acuático de la Villa Deportiva Nacional (Videna).

Del 12 al 14 de noviembre, Lima será sede por segundo año consecutivo de una etapa del circuito mundial de paranatación. Esta competencia permitirá a los deportistas buscar las marcas clasificatorias para los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

La ceremonia inaugural contó con la participación de la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Miriam Ponce; la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, Luisa Villar; y el head de World Para Swimming, Craig Nicholson.

Durante su intervención, la viceministra Miriam Ponce destacó la relevancia de este certamen para promover el deporte y la participación internacional de los paradeportistas peruanos. “El Para Swimming World Series Lima 2026 es un evento sumamente importante porque nos permite competir a nivel internacional con 23 delegaciones de paraatletas de todo el mundo, entre ellos, 21 peruanos”, señaló.

Asimismo, resaltó el valor educativo e inclusivo del paradeporte en la formación de las nuevas generaciones. “Desde el Minedu celebramos este encuentro porque sabemos que el paradeporte y la escuela comparten una misma misión: derribar barreras, combatir estereotipos y demostrar que el verdadero límite está en la voluntad”, expresó.

Ponce también destacó el ejemplo que representan los competidores. “Los 173 paradeportistas que compiten aquí, son los mejores maestros para millones de niños, niñas y adolescentes. Con cada brazada nos enseñan el valor del coraje, la determinación y, por supuesto, la igualdad y la equidad”, manifestó.

La delegación nacional cuenta con la participación de Dunia Felices, Isaías Sono y Micaela Apaéstegui, quienes destacaron con la obtención de medallas en la edición 2025. En esta nueva cita tendrán la oportunidad de alcanzar las marcas clasificatorias para los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

A través del Programa Lima 2027, el IPD brinda apoyo económico a cerca de 80 deportistas y paradeportistas mediante subvenciones destinadas a financiar sus entrenamientos, participación en competencias y preparación integral, con el propósito de fortalecer su rendimiento de cara a los desafíos internacionales.