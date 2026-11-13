Cristiano Ronaldo Jr. debuta con Portugal Sub-17 en goleada por 4-0 ante Andorra

Mientras Cristiano Ronaldo pone fin a su etapa con la selección absoluta, su primogénito comienza a escribir su propia historia con Portugal en la categoría Sub-17.

Cristiano Ronaldo Jr., hijo mayor del astro portugués Cristiano Ronaldo, debutó oficialmente con la categoría Sub-17 de Portugal en la primera ronda de clasificación para el Campeonato Europeo de 2027, donde la selección lusa goleó 4-0 a Andorra.

El joven delantero de 16 años ingresó al terreno de juego a los 73 minutos, en reemplazo de Diego Farinha, quien había marcado dos goles en el compromiso. Aunque no consiguió estrenarse como goleador, estuvo cerca de conseguirlo a los 88 minutos, cuando conectó un cabezazo que pasó muy cerca del arco rival.

DEBUTÓ ANTE LA MIRADA DE FIGURAS DE PORTUGAL

Uno de los detalles que acompañó el estreno de Cristiano Ronaldo Jr. fue la presencia de integrantes de la selección absoluta portuguesa, quienes acudieron a las instalaciones de la Cidade do Futebol, en Oeiras, para observar el encuentro juvenil antes de cumplir con su propio entrenamiento.

Entre los futbolistas que siguieron el compromiso estuvieron Vitinha, Rúben Neves, Gonçalo Ramos y João Félix. Asimismo, Dolores Aveiro, abuela del joven atacante, estuvo presente en las tribunas para acompañarlo durante sus primeros minutos en esta nueva categoría internacional.

HIJO DE CRISTIANO RONALDO CONTINÚA SU CAMINO EN PORTUGAL

Por otro lado, el debut de Cristianinho quién actualmente pertenece a las divisiones menores del Al Nassr representa un nuevo paso en su formación futbolística, luego de haber defendido anteriormente los colores de Portugal en las categorías Sub-15 y Sub-16.