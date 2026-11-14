Perú venció 2-0 a Bolivia en amistoso internacional por fecha FIFA

La selección peruana derrotó por 2-0 a Bolivia en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, jugado en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), en La Victoria.

El marcador se abrió a los 12 minutos del primer tiempo mediante un tiro penal ejecutado por Gianluca Lapadula, quien remató de zurda al lado opuesto del arquero Carlos Lampe luego de que el árbitro colombiano Carlos Betancur sancionara una infracción sobre Rodrigo Vilca tras revisar la acción en el VAR.

Pese a mostrar solidez inicial en la zaga con Erick Noriega y una distribución clara de Yoshimar Yotún hacia las bandas para las proyecciones de Andy Polo y Johnny Vidales, el equipo nacional perdió el control del juego en varios pasajes del compromiso. Ante el replanteo de Bolivia, que logró neutralizar la propuesta local y generar peligro ofensivo, el guardameta Pedro Gallese intervino para evitar al menos tres ocasiones claras de empate para el conjunto visitante.

Variantes en complemento y el tanto definitivo

Para la segunda mitad del encuentro, el director técnico Mano Menezes dispuso el ingreso de Adrián Ugarriza en reemplazo de Lapadula, además de dar minutos a Erinson Ramírez, Matías Lazo, Basco Soyer, Jesús Pretell y el juvenil Maxloren Castro. Fue precisamente Castro quien sentenció el 2-0 definitivo mediante un remate de larga distancia, tras una proyección de Marco López por la banda izquierda y un pase al borde del área, el joven atacante sacó un derechazo colocado que impactó en la base del parante izquierdo antes de ingresar en la portería de Lampe.

Con este triunfo en el estadio de Matute, la selección peruana alcanzó su segunda victoria bajo la conducción técnica de Mano Menezes, completando un registro acumulado de dos partidos ganados, dos empatados y cinco perdidos en nueve encuentros disputados.