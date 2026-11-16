Yoshimar Yotún celebra título celeste y deja firme mensaje sobre su continuidad

El volante rimense fue una de las figuras del campeonato y, tras levantar el trofeo en Trujillo, habló sobre sus planes de continuar defendiendo la camiseta celeste.

Sporting Cristal se impuso por 2-0 a Alianza Atlético en un complicado encuentro disputado en Trujillo y se consagró campeón de la Copa Caliente 2026, donde uno de sus principales figuras, fue su referente Yoshimar Yotún.

Aunque el capitán rimense no arrancó como titular en la final, su ingreso durante el compromiso le permitió darle otra dinámica al equipo. El mediocampista fue una de las figuras del campeonato y contribuyó al rendimiento del conjunto dirigido por el cuadro celeste para alcanzar el objetivo.

Tras finalizar el encuentro, Yotún se pronunció sobre su futuro y expresó su deseo de continuar vistiendo la camiseta de Sporting Cristal durante muchos años, dejando en claro amor y compromiso por la institución celeste.

REVELA CUÁNTO TIEMPO MÁS QUIERE JUGAR EN CRISTAL

Al ser consultado sobre su continuidad en el equipo rimense, el capitán celeste manifestó su intención de permanecer en la institución. “Yo me quiero quedar toda la vida. Esperemos que sí. Tres seguro”, declaró el mediocampista para Bicolor Premium.

Sus palabras generaron expectativa entre los hinchas celestes, considerando que Yotún es uno de los referentes del plantel y una de las figuras más representativas de la institución.

YOTÚN CELEBRA EL TÍTULO DE LA COPA CALIENTE

Por otro lado, el volante expresó su alegría por la conquista de la Copa Caliente 2026 y destacó el compromiso que mostró el equipo durante el desarrollo del campeonato. “Feliz porque es un campeonato que nosotros le pusimos todo el empeño. Creo que a partir de la tercera fecha jugamos todo lo que teníamos que jugar”, señaló.

Por otro lado, el jugador recordó que Cristal todavía tiene un compromiso importante por la última fecha del Torneo Clausura. “El fin de semana tenemos también un partido importante, pero hay que celebrar, es un campeonato que hay que darle valor”, concluyó.