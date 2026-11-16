El delantero argentino-peruano celebró la obtención de la Copa Caliente de la Liga 2026 y señaló que, una vez culminado el torneo, conversará con la dirigencia celeste.

Sporting Cristal se consagró campeón de la Copa Caliente de la Liga 2026 tras vencer por 2-0 a Alianza Atlético en la final disputada el último domingo en el estadio Mansiche de Trujillo. El título significó el primer trofeo del conjunto rimense desde el 2020 y también el primero de Hernán Barcos con la camiseta celeste.

Tras el encuentro, el delantero argentino-peruano expresó su satisfacción por el resultado y destacó el esfuerzo del equipo para alcanzar el objetivo. “Feliz de conseguir un título importante. Era lo que buscábamos. Tuvimos un gran rival muy fuerte y por suerte nos llevamos el título. Estamos peleando por todo”, manifestó. Asimismo, pidió a los hinchas que continúen confiando en el plantel.

El 'Pirata' también resaltó el trabajo colectivo y la unión del grupo, además de reconocer el aporte del entrenador Roberto Mosquera y de los jugadores jóvenes que tuvieron participación durante el campeonato. Sobre la final ante el cuadro sullanense, señaló que fue un partido complicado y que el equipo logró acomodarse mejor durante el segundo tiempo para asegurar la victoria.

ESPERARÁ CULMINACIÓN DEL CAMPEONATO

Finalmente, al ser consultado sobre su continuidad en Sporting Cristal para la próxima temporada, Barcos dejó abierta la posibilidad de renovar. “Después que termine el torneo (Liga1) nos sentaremos y veremos qué hacer”, indicó. El contrato del atacante con la institución celeste culmina a fines del 2026, por lo que su futuro se definirá tras las conversaciones con la dirigencia.