El capitán celeste expresó su deseo de seguir defendiendo la camiseta rimense y aseguró que, como mínimo, espera permanecer tres años más en el club.

Sporting Cristal celebró la conquista de la Copa Caliente 2026 luego de imponerse por 2-0 a Alianza Atlético en un encuentro disputado en Trujillo. Tras el triunfo, Yoshimar Yotún se refirió a su futuro en la institución y manifestó su intención de continuar ligado al equipo celeste durante muchos años, pese a que todavía no existe una confirmación sobre su permanencia a largo plazo.

"Yo me quiero quedar toda la vida. Esperemos que sí. Tres seguro", declaró el mediocampista en una entrevista con Bicolor Premium. Con estas palabras, el capitán rimense dejó en claro su deseo de seguir vistiendo la camiseta de Sporting Cristal y adelantó que, al menos, contempla permanecer tres temporadas más en el conjunto bajopontino.

Yotún también resaltó el significado del título obtenido y consideró que el esfuerzo realizado por el plantel merece reconocimiento. El volante, quien ingresó en el segundo tiempo de la final y aportó al funcionamiento del equipo, se mostró satisfecho por el rendimiento colectivo durante el campeonato. "Feliz porque es un campeonato que nosotros le pusimos todo el empeño", señaló al término del encuentro.

ESPERA LA ÚLTIMA FECHA

Finalmente, el futbolista indicó que el equipo debe disfrutar la consagración antes de concentrarse en su próximo compromiso por la última jornada del Torneo Clausura. "El fin de semana tenemos también un partido importante, pero hay que celebrar, es un campeonato que hay que darle valor", manifestó. De esta manera, Sporting Cristal buscará cerrar su participación en el torneo local con otro resultado positivo, luego de sumar un nuevo título a su temporada 2026.