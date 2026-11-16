El delantero de 33 años pone fin a su carrera internacional como máximo goleador histórico de los ‘Diablos Rojos’, con 94 tantos en 135 partidos.

Romelu Lukaku anunció este lunes su retiro de la Selección de Bélgica después de 16 años defendiendo los colores de su país. El atacante, de 33 años, se despide como máximo goleador histórico de los ‘Diablos Rojos’, con un registro de 94 tantos en 135 partidos internacionales. “Estoy en paz con mi decisión de dejarlo aquí”, escribió el futbolista en sus redes sociales.

“Durante estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional. He vivido todas las emociones posibles. Ha sido una aventura maravillosa y he disfrutado de cada momento”, expresó el delantero, quien agradeció a sus compañeros, entrenadores y aficionados por el respaldo recibido durante su trayectoria. Asimismo, manifestó su orgullo por haber representado a Bélgica en cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas.

Lukaku debutó con la selección absoluta en marzo de 2010, cuando tenía apenas 16 años, y formó parte de la generación dorada del fútbol belga. Participó en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026, en la que Bélgica obtuvo el tercer puesto en Rusia como su mejor resultado histórico. Su último encuentro internacional fue el pasado 5 de octubre, en la derrota por 4-1 frente a Francia por la Liga de Naciones.

MÁS QUE UN GOLEADOR

La Federación Belga de Fútbol agradeció al atacante por su “excepcional contribución a la historia de los Diablos Rojos” y destacó que fue mucho más que un goleador, por su liderazgo y compromiso con el equipo. El seleccionador Mark van Bommel también expresó su respeto por la decisión y resaltó el legado del delantero. Lukaku continuará su carrera profesional en el Fenerbahçe de Turquía, club al que llegó en agosto de 2026.