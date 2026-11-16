Jorge Fossati volvió a levantar un título en el fútbol uruguayo. El entrenador se consagró campeón del Torneo Clausura con Liverpool, luego de vencer por 2-1 a Danubio en la penúltima jornada del campeonato. Sin embargo, más allá de la conquista deportiva, el técnico llamó la atención durante los festejos al protagonizar un particular baile junto a los futbolistas y aficionados del equipo negriazul.

La celebración se produjo en el estadio Jardines del Hipódromo, donde Fossati se sumó a los cánticos de la hinchada al ritmo de «Vení, vení, cantá conmigo». El estratega improvisó algunos pasos de baile en medio de la alegría por el campeonato, protagonizando una de las escenas más comentadas de la jornada. El momento quedó registrado en video y rápidamente llamó la atención de los seguidores del fútbol uruguayo.

La consagración de Liverpool llegó después de remontar un marcador adverso frente a Danubio. Mateo Peralta abrió el resultado a los 23 minutos, mientras que la situación se complicó para el equipo de Fossati tras la expulsión de Lucas Acosta a los 64'. Pese a jugar con diez futbolistas, el conjunto negriazul mantuvo la presión y encontró la igualdad a los 82 minutos por intermedio de Ruben Bentancourt. Dos minutos después, Diego Romero anotó el 2-1 definitivo que aseguró el título.

CON PARTICULAR FESTEJO

De esta manera, Fossati volvió a celebrar una conquista en su país a pocos días de cumplir 74 años, el próximo 22 de noviembre. El experimentado entrenador consiguió el objetivo al frente de Liverpool y compartió la alegría del campeonato con sus dirigidos y la hinchada. Su particular festejo se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la celebración del conjunto uruguayo.