Los delanteros no serán considerados para enfrentar a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre, por la última fecha del Torneo Clausura.

Universitario de Deportes tomó decisiones sobre su plantel para afrontar la última jornada del Torneo Clausura 2026. El equipo crema no contaría con los delanteros Lisandro Alzugaray y Gianluca Lapadula para el encuentro frente a Sport Huancayo, programado para este domingo 22 de noviembre en el estadio IPD de Huancayo. Ambos futbolistas serían reservados con miras a las instancias decisivas de la temporada.

En el caso de Alzugaray, el atacante argentino de 36 años ya entrena con normalidad después de superar una lesión muscular. Sin embargo, según informó RPP, la dirección técnica decidió no arriesgarlo debido a que todavía no cuenta con la autorización definitiva para volver a competir. La intención es que llegue completamente recuperado a una eventual semifinal de los playoffs o a una final frente a Alianza Lima.

Por su parte, Gianluca Lapadula tampoco sería considerado para el compromiso ante el conjunto huancaíno, como parte de la planificación del equipo para afrontar la definición del campeonato. Ante la posible ausencia del delantero italiano, José Rivera tendría la oportunidad de acompañar a Álex Valera en el ataque crema.

ESTADIO IPD DE HUANCAYO

Universitario buscará cerrar su participación en el Torneo Clausura con un resultado favorable en su visita a Sport Huancayo, antes de afrontar los posibles partidos decisivos por el título nacional. El encuentro se disputará en el estadio IPD de Huancayo, recinto con capacidad para aproximadamente 20 mil espectadores.