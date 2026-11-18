El comando técnico busca que el atacante recupere ritmo de competencia de cara a una posible definición del título nacional en diciembre.

Paolo Guerrero se encuentra recuperado de la lesión muscular que lo alejó de las canchas y volvería a integrar la lista de convocados para el próximo compromiso del cuadro blanquiazul frente a FC Cajamarca.

El delantero de 42 años, ya trabaja con normalidad junto al resto de sus compañeros, luego de superar el desgarro que sufrió semanas atrás y estaría siendo de nuevo considerado por el comando técnico para el último tramo del Torneo Clausura.

La intención del equipo íntimo es que Guerrero vuelva a tener minutos de competencia y recupere su mejor ritmo futbolístico antes de afrontar los posibles playoffs por el campeonato nacional.

PAOLO GUERRERO NO JUEGA DESDE AGOSTO

La última aparición del delantero con camiseta blanquiazul se produjo el pasado 29 de agosto, cuando disputó el encuentro frente a Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva.

Asimismo, tras completar su recuperación y reincorporarse a los entrenamientos colectivos, Guerrero apunta a recuperar protagonismo en el equipo, donde podría sumar minutos ante FC Cajamarca y ponerse a punto para los duelos decisivos.