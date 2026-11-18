El jugador recibió un fuerte impacto durante un encuentro ante Deportivo Muñiz. Pese a ser trasladado de emergencia y sometido a una operación, falleció tres días después.

Una nueva tragedia enluta al fútbol argentino. Abel Núñez, futbolista de apenas 18 años que pertenecía a las divisiones inferiores del FC Ezeiza, falleció el domingo 15 de noviembre, luego de permanecer tres días bajo atención médica por una grave lesión sufrida durante un encuentro oficial.

El accidente se produjo el jueves 12 de noviembre, cuando su equipo enfrentaba a Deportivo Muñiz por el torneo Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El partido se disputaba en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, ubicado en la localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires.

Asimismo, el joven recibió un potente impacto en la cabeza durante una jugada disputada cerca del área rival. Tras desplomarse sobre el campo de juego, fue auxiliado por el personal médico y trasladado de urgencia a un hospital.

SUFRIÓ TRAUMATISMO CRANEAL

Según una de las versiones, el accidente ocurrió cuando un defensor intentó despejar un balón que se encontraba en disputa cerca de su área. La pelota salió con gran velocidad e impactó directamente contra la cabeza del futbolista, quien cayó inmediatamente al terreno de juego.

Luego de eso, el árbitro detuvo el partido para permitir la atención del deportista, quien fue evacuado hacia un centro hospitalario, donde los médicos identificaron un severo traumatismo craneal acompañado de una hemorragia interna, siendo sometido de emergencia a una intervención quirúrgica.

FC EZEIZA LAMENTA SU FALLECIMIENTO

Por otro lado, la noticia generó numerosas muestras de solidaridad en el ámbito deportivo, especialmente entre las instituciones donde Abel Núñez desarrollaba su carrera. El FC Ezeiza y el club Nueva Estrella, donde también integraba la Reserva de futsal, expresaron sus condolencias por la muerte del joven y suspendieron sus actividades deportivas como señal de duelo.