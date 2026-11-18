Las próximas Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían presentar importantes modificaciones en su sistema de competencia, según el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), existe la posibilidad de implementar un formato de Liga de Naciones.

En declaraciones a Carve Deportiva, Alonso explicó que el nuevo proceso clasificatorio marcaría el inicio de una etapa diferente para las selecciones de la región, tras la clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay. "Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La eliminatoria empieza en pocos meses y va a ser en formato diferente, de Liga de Naciones, así que vamos a ir por un título", manifestó.

¿CÓMO SERÍA EL NUEVO FORMATO PARA EL MUNDIAL 2030?

La modalidad de Liga de Naciones ya se utiliza en confederaciones como la UEFA y la Concacaf. Este sistema organiza a las selecciones en diferentes ligas y grupos, donde los equipos compiten por alcanzar las instancias decisivas y disputar un título, de acuerdo con el reglamento establecido para cada torneo.

En el caso europeo, por ejemplo, la UEFA Nations League contempla una distribución por categorías y grupos, con una clasificación que permite avanzar a las fases eliminatorias. La posibilidad de adaptar este modelo a Sudamérica representaría un cambio respecto al actual sistema de todos contra todos.