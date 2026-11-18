¡El Perú sigue destacando en el vóley playa! Las deportistas nacionales Lisbeth Allca y Claudia Gaona conquistaron la medalla de plata en la segunda fecha del Circuito Sudamericano de Vóley Playa, disputada en Cayena, capital de Guayana Francesa, donde demostraron su gran nivel competitivo al ganar cinco de los seis partidos que disputaron.

La pareja peruana tuvo un destacado recorrido desde la fase de grupos, en la que consiguió cuatro triunfos consecutivos y aseguró su clasificación directa a las semifinales. En esta instancia, superó con autoridad por 2-0 a las venezolanas Darlin Rodríguez y Mariana Chacín, terceras sembradas del torneo, para asegurar su presencia en la gran final.

En el encuentro decisivo, Allca y Gaona volvieron a medirse ante las brasileñas Giulia Gavio y Carolina Sallaberry, primeras sembradas de la competencia. Aunque las peruanas habían conseguido imponerse en su anterior enfrentamiento durante la fase de grupos, esta vez la victoria fue para la dupla brasileña por 21-14 y 21-16, resultado que dejó a nuestras representantes con la presea de plata.

Este resultado reafirma el buen momento de ambas deportistas, quienes forman parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), iniciativa que brinda subvención económica para fortalecer la preparación y el desarrollo de los atletas nacionales de alto rendimiento.