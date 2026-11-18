Con 22 años, la atleta Verónica Huacasi, integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), volvió a dejar en alto el nombre de nuestro país al ganar la prueba de los 10 km de la Carrera Internacional Marathon TV México 2026, que se desarrolló el fin de semana en la ciudad de San Luis Potosí, México.

Natural de Puno, la joven deportista tuvo un registro oficial de 34min 08s. El podio lo completaron las mexicanas Gaby Flores (34:14) y Geraldine Martínez (35:28).

El presidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres, felicitó la actuación de Huacasi, quien acumula cinco medallas en competencias internacionales durante el año, entre ellas, dos de oro.

A su triunfo en México se suma la presea dorada que ganó en los 5 mil metros del Sudamericano U23, disputado en Argentina en octubre. También obtuvo medallas de plata en el Panamericano de Mayores, realizado en Colombia en junio, en las pruebas de 5 mil metros planos y 3 mil metros con obstáculos, así como en los 5 mil metros del Iberoamericano desarrollado en Lima en mayo.

El trabajo articulado que realiza el IPD con la Federación Deportiva Peruana de Atletismo permite alcanzar estos resultados y contribuye al desarrollo de nuestros deportistas, pensando en su camino rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.