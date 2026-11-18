El entorno legal del futbolista prepara una carta para solicitar que la Asociación del Fútbol Argentino deje de emplear su nombre y fotografías con fines comerciales.

La relación entre Lionel Messi y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, atraviesa un periodo de distanciamiento, según informó el diario MARCA. El conflicto estaría relacionado con las controversias administrativas y financieras que afectan a la institución, en el marco del denominado “Afagate”, así como con las diferencias entre el entorno del futbolista y la dirigencia.

Ante este escenario, los representantes legales del capitán de la selección argentina estarían preparando una carta documento para exigir que la AFA deje de utilizar su nombre, imagen, fotografías y material audiovisual con fines comerciales sin su autorización. La medida buscaría proteger sus acuerdos publicitarios internacionales, luego de que algunas campañas locales habrían entrado en conflicto con contratos suscritos por el jugador con marcas multinacionales.

Otro de los episodios que habría profundizado el malestar fue la organización del partido de despedida de Messi con la selección argentina, que, según la publicación, presentó problemas logísticos. Estos desacuerdos se sumarían a las diferencias por el uso de su imagen y a las investigaciones y cuestionamientos que rodean a la gestión de la AFA, aunque las responsabilidades señaladas en dichas controversias aún deben establecerse.

INTER MIAMI VS RIVER PLATE

En paralelo, el Inter Miami, equipo en el que milita el delantero, tiene previsto visitar Buenos Aires el próximo 19 de enero para disputar un amistoso frente a River Plate en el estadio Monumental. El encuentro fue presentado como una oportunidad para el regreso de Messi al fútbol argentino, al margen de las actividades oficiales de la selección. Mientras tanto, se espera conocer si la carta documento será enviada y cuál será la respuesta de la dirigencia encabezada por Tapia.