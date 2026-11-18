El mediocampista de 19 años, actual jugador del Como 1907 de Italia, explicó los motivos que lo llevaron a elegir a la Bicolor.

Francesco Andrealli contó detalles de su primera experiencia con la selección mayor de Perú, a la que fue convocado por el entrenador brasileño Mano Menezes. En declaraciones a una radio local, el futbolista de 19 años, nacido en Italia y de nacionalidad peruana, expresó su satisfacción por integrar el plantel, pese a que no sumó minutos en la victoria por 2-0 frente a Bolivia.

Durante su primera concentración con la Bicolor, el volante también tuvo la oportunidad de conversar con Menezes, quien le transmitió un mensaje de confianza. “Me dijo que tengo que jugar como sé, que esté tranquilo y que juegue como soy capaz”, reveló Andrealli. El mediocampista, que pertenece al Como de Italia, espera tener una oportunidad para debutar con el equipo nacional.

Respecto a su decisión de representar a Perú y no a Italia, el futbolista explicó que se sintió identificado con el ambiente del grupo, al que ya conocía por sus experiencias en las categorías juveniles y como sparring durante el año anterior. “Me gustó el grupo y cómo se ayudan. Es como una familia. Hablé con mis padres y vimos que esta era una oportunidad para mi carrera”, sostuvo.

SU CERCANÍA CON LAPADULA

Andrealli destacó el vínculo que ha construido con Gianluca Lapadula, a quien considera una persona fundamental durante su adaptación a la selección peruana. “Me ayuda porque hablo con él y es como un hermano”, manifestó. Finalmente, indicó que busca consolidarse en el fútbol italiano y conseguir una oportunidad en el primer equipo del Como mientras continúa su desarrollo en el equipo filial.