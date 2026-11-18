El cuadro sullanense rescató la igualdad en los minutos finales, pese a jugar con un hombre más desde los 10 minutos. Melgar, por su parte, aseguró su clasificación a la Copa Libertadores.

Alianza Atlético no pudo cerrar el Torneo Clausura con una victoria y empató 1-1 frente a Melgar en el estadio de Sullana, por la última jornada de la Liga1 Te Apuesto 2026. El resultado dejó al equipo local a la espera de otros marcadores para confirmar su clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que el conjunto arequipeño consiguió su boleto a la Copa Libertadores.

El encuentro tuvo un inicio favorable para Melgar, que abrió el marcador a los 10 minutos mediante Cristian Bordacahar, quien aprovechó un rebote para vencer al arquero rival. Sin embargo, poco después, el panorama cambió para los visitantes con la expulsión de Nicolás Quagliata, quien dejó a su equipo con diez jugadores tras agredir a un adversario.

Pese a la superioridad numérica, Alianza Atlético no consiguió aprovechar la ventaja para imponer condiciones en el campo. Melgar logró mantener el orden defensivo y controlar varios pasajes del compromiso, hasta que a los 90 minutos Jairo Molina apareció para marcar el empate y desatar la celebración del conjunto sullanense.

SE PERDIÓ GRAN OPORTUNIDAD

En los instantes finales, Melgar tuvo una oportunidad para llevarse los tres puntos, pero Ryu Yabiku no pudo concretar una ocasión clara frente al arco. Con este resultado, el equipo arequipeño aseguró su presencia en la próxima Copa Libertadores, mientras que Alianza Atlético alcanzó provisionalmente el octavo puesto de la tabla y quedó pendiente del resultado de Sport Huancayo.