La FIFA anunció que recibió tres candidaturas para sus elecciones presidenciales de 2027. El actual presidente, Gianni Infantino, buscará seguir al frente del organismo frente a Philippe Diallo y Kohzo Tashima. La votación se realizará el 18 de marzo de 2027, durante el 77º Congreso de la FIFA, en Rabat, Marruecos.

Tras el cierre del plazo de inscripción, el exfutbolista suizo Ramón Vega, quien había expresado su intención de postular, quedó fuera de la lista anunciada. La Comisión Electoral revisará si los tres aspirantes cumplen los requisitos, entre ellos contar con el respaldo de al menos cinco federaciones miembro. La nómina definitiva deberá comunicarse a las asociaciones nacionales a más tardar el 18 de febrero de 2027.

¿Quiénes son Philippe Diallo y Kohzo Tashima?

Philippe Diallo preside la Federación Francesa de Fútbol desde 2023, cuando sucedió a Noël Le Graët. Su postulación cuenta con el respaldo unánime de las 55 asociaciones de la UEFA. Kohzo Tashima, por su parte, dirigió la Asociación Japonesa de Fútbol, de la que hoy es presidente honorario, e integra el Consejo de la FIFA desde 2015.

Cómo se elegirá al presidente de la FIFA en 2027

Si las tres candidaturas son admitidas, Infantino tendrá rivales por primera vez desde que asumió la presidencia en 2016, cuando se impuso en segunda vuelta al bareiní Salman bin Ebrahim al Khalifa. El dirigente suizo fue reelegido por aclamación en 2019 y 2023. La nueva contienda llega tras el retiro de FIFA Forward Enterprise, un proyecto que contemplaba la participación de inversores privados en la comercialización de derechos y que generó críticas por haberse presentado sin una consulta previa a las federaciones.

La elección se realizará mediante voto secreto, con un voto para cada una de las 211 federaciones miembro. Si compiten los tres aspirantes, el ganador necesitará una mayoría de dos tercios en la primera ronda. Si nadie alcanza ese umbral, se celebrarán nuevas votaciones hasta que queden dos candidatos, instancia en la que bastará una mayoría simple.