Boca Juniors ya se encuentra en Barranquilla para afrontar la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, encuentro programado para este sábado a las 5:30 p. m. (hora peruana), en el que ambos equipos buscarán quedarse con el título continental.

La delegación argentina aterrizó en territorio colombiano el miércoles por la noche, luego de partir desde Buenos Aires en un vuelo directo, para asi empezar su concentración de cara al duelo decisivo.

RECIBE EL APOYO DE SU HINCHADA

La llegada del equipo argentino generó gran expectativa entre los aficionados que se congregaron en las inmediaciones de su hotel de concentración. Los hinchas de Boca Juniors aguardaban la llegada de sus ídolos para expresarles su apoyo antes de la final contra Atlético Mineiro.

El plantel tiene previsto realizar su primera sesión de entrenamiento en Barranquilla este jueves. Posteriormente, el viernes reconocerá el estadio Metropolitano, donde se jugara la esperada gran final.

BOCA BUSCA CONQUISTAR SU TERCERA COPA

Por otro lado, el conjunto argentino afrontará esta final con el objetivo de sumar un nuevo trofeo internacional a sus vitrinas, tras haber ganado las ediciones de 2004 y 2005.