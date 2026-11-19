El entrenador argentino puso fin a su etapa en el conjunto cusqueño después de una temporada. Su salida se produce pese a que había renovado contrato por dos años.

Horacio Melgarejo dejó de ser entrenador de Cienciano del Cusco y confirmó su decisión mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. El estratega argentino cerró así su ciclo en el equipo imperial y dedicó unas palabras de agradecimiento a la institución y a sus seguidores.

En su despedida, el técnico destacó el trabajo realizado durante la temporada y consideró que su experiencia en el club le permitió crecer tanto en el ámbito profesional como personal. También resaltó el desempeño de sus dirigidos en las competiciones nacionales e internacionales.

Melgarejo dejó abierta la posibilidad de asumir un nuevo desafío en el país y manifestó su intención de continuar vinculado al balompié nacional. “Volveré al fútbol peruano que tanto quiero y agradezco”, señaló. Además, aseguró que seguirá alentando a Cienciano y agradeció al Cusco por el respaldo recibido.

SUS NÚMEROS EN COPA SUDAMERICANA

El argentino llegó al equipo a finales de 2025 y consiguió alcanzar los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Estos resultados llevaron a la directiva a ampliar su contrato por dos temporadas; sin embargo, los posteriores resultados negativos y las sanciones por mala conducta deportiva terminaron marcando su salida.