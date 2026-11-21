La continuidad de Jamal Musiala en el Bayern Múnich genera incertidumbre debido a los problemas de salud que afectaron su carrera deportiva y aunque poco a poco ha vuelto a la actividad, aún existe preocupación por su evolución física.

Karl-Heinz Rummenigge, directivo de la institución alemana, se pronunció sobre el futuro del jugador de 23 años y reconoció que el club deberá analizar las implicancias deportivas y económicas de su situación.

La principal preocupación de Bayern Múnich estaría relacionada con la posibilidad de que Musiala no consiga recuperar el rendimiento que mostró antes de sus problemas de salud y el elevado contrato que tiene con la institución.

PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO DE MUSIALA

En declaraciones a Sky Sports, Rummenigge reconoció que el futbolista atraviesa una situación delicada y respaldó los pronunciamientos realizados anteriormente por otros representantes del club. "Las palabras que han dicho Uli y Jan-Christian están bien. Musiala tiene un problema de salud y eso lo sabe todo el mundo. También es bien sabido que tiene un contrato que implica sumas de dinero muy importantes. Como club, tenemos que considerar cómo afrontar esa situación", manifestó.

El directivo también expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el jugador vuelva a alcanzar su mejor versión futbolística. "Sospechamos que le será difícil volver a su nivel anterior. Tenemos que hablar con su agente y con su familia. Hay que tomar una decisión", agregó.

¿UNA POSIBLE VENTA?

Por otro lado, también se le consultó a Rummenigge la posibilidad de que el mediocampista abandone el conjunto alemán mediante una transferencia. "¿Una venta? No me imagino que otro club lo compre en estas circunstancias", sostuvo.

Finalmente, remarcó que el club desea que Musiala pueda recuperarse y volver a competir al máximo nivel, aunque advirtió que también deberán evaluar el aspecto financiero. "Nos interesa verlo volver y jugar bien. Si eso no ocurre, entonces tendremos que pensar en la situación, porque esas cifras simplemente ya no serían financieramente justificables, con el debido respeto", concluyó.