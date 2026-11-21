El delantero tuvo que abandonar el campo a los 20 minutos del partido frente al Colonia. La lesión lo mantendría fuera de actividad hasta mediados de febrero de 2027.

El delantero inglés Harry Kane sufrió una grave lesión durante el encuentro frente al FC Köln y, tras ser sometido a una evaluación médica, se confirmó que presenta una rotura del ligamento sindesmótico del tobillo izquierdo.

La noticia fue comunicada por el propio club alemán a través de sus canales oficiales, en donde sostienen que la recuperación del atacante tomaría aproximadamente tres meses, según indicó el director deportivo.

BAYERN DIO LA NOTICIA DE LA LESIÓN

Mediante un comunicado, la institución bávara detalló que los exámenes realizados por su departamento médico confirmaron la gravedad de la lesión sufrida por el futbolista de 33 años durante el compromiso ante el Colonia.

"Harry Kane sufrió una rotura del ligamento sindesmótico en su tobillo izquierdo durante el partido en casa de esta noche contra el 1. FC Köln. Esto fue confirmado por un examen realizado por el departamento médico del FC Bayern. El jugador de 33 años estará de baja durante los próximos meses. ¡Mejórate pronto, Harry!", señaló el club.

¿CÓMO SE LESIONÓ EL DELANTERO?

La acción que hizo que el atacante se lesionara ocurrió a los 17 minutos del primer tiempo. Durante una ofensiva del Bayern Múnich, un remate bloqueado quedó a disposición de Kane, quien intentó continuar la jugada, pero fue anticipado por el defensor Joël Schmied.

En esa intervención, el zaguero tuvo contacto con el tobillo izquierdo del delantero inglés, quien quedó tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor y sin posibilidades de continuar. Finalmente, fue sustituido a los 20 minutos por Tom Bischof.