En la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, Alianza Lima consiguió una importante victoria de 5-0 frente a FC Cajamarca, que con este resultado la siguiente temporada jugará en la Liga 2.

La apertura del marcador llegó a los 20 minutos. Alan Cantero recuperó el balón y habilitó a Cristian Neira, quien ingresó sin marca al área. El volante optó por cederle el esférico a Luis Ramos, que apareció libre para definir y colocar el 1-0.

PAOLO GUERRERO ABRIÓ EL MARCADOR

En la segunda mitad, el equipo blanquiazul realizó modificaciones que le permitieron ganar profundidad en ataque y generar mayores ocasiones de peligro.

A los 64 minutos, Paolo Guerrero recibió el balón en tres cuartos de cancha y habilitó a Eryc Castillo. Aunque el pase quedó largo, el ecuatoriano logró recuperar la posesión ante la marca de un defensor y, una vez dentro del área, asistió al delantero peruano, quien definió de derecha para establecer el 2-0.

ERYC CASTILLO TAMBIÉN SE HIZO PRESENTE

Finalmente, a los 76', Alianza Lima volvió a golpear. Castillo recibió por el sector derecho y conectó de pecho con Guerrero, quien le devolvió el balón para que el atacante ecuatoriano superara a dos jugadores rivales y anotara el tercer tanto del encuentro.