El Rojo Matador se impuso con autoridad en condición de local, aseguró el título del segundo certamen de la Liga1 Te Apuesto y consiguió un cupo en la Copa Libertadores.

Sport Huancayo hizo historia al golear 4-1 a Universitario de Deportes y consagrarse ganador del Torneo Clausura 2026. El equipo huancaíno mostró superioridad durante gran parte del encuentro y aseguró el título con una contundente actuación ante su público, resultado que también le permitió obtener un cupo en la Copa Libertadores.

El Rojo Matador abrió el marcador a los 9 minutos mediante Javier Sanguinetti, quien sorprendió con un potente remate desde fuera del área. Posteriormente, Daniel Porozo amplió la ventaja con un cabezazo cruzado, mientras que Sanguinetti volvió a hacerse presente en el marcador a los 33 minutos, luego de aprovechar el rebote de un penal que inicialmente había atajado el arquero Miguel Vargas.

En el inicio del segundo tiempo, Sport Huancayo volvió a golpear. A los 46 minutos, tras una buena jugada de Sanguinetti, Daniel Porozo apareció para marcar el 4-0 y prácticamente sentenciar el compromiso. El conjunto local tuvo otras oportunidades para ampliar la diferencia, pero el palo y la intervención del VAR evitaron nuevas anotaciones.

SE VIENEN LAS SEMIFINALES

Universitario logró descontar en los minutos finales por intermedio de Bryan Reyna, quien definió tras una buena acción individual de Piero Quispe. Pese al tanto crema, el resultado no cambió y Sport Huancayo celebró la conquista del Torneo Clausura 2026. Ahora, ambos equipos volverán a enfrentarse en la semifinal de la Liga1, donde buscarán avanzar en la definición del campeonato nacional.