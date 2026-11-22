La victoria por 4-1 de Sporting Cristal sobre Cienciano, por la última fecha del Torneo Clausura 2026, tuvo un momento emotivo protagonizado por Martín Távara. El mediocampista terminó entre lágrimas y dejó entrever que no continuará en el equipo rimense, al señalar que está cerrando una etapa en la institución después de varios años.

“Estoy cerrando una etapa con el club. Una etapa de muchas cosas buenas y, así como cometí errores, tengo que asumirlos. Estoy muy contento por cómo terminé el año, con mi familia y con toda la hinchada. Ya luego se van a enterar”, manifestó el futbolista durante una entrevista con L1 Max, sin precisar cuál será su próximo destino.

Távara también se refirió al resultado del Torneo Clausura y reconoció que fue una semana complicada para el plantel, debido a que ya no dependían de sus propios resultados para alcanzar el objetivo. Pese a ello, destacó el desempeño del equipo y señaló que tenían la responsabilidad de ganar su último compromiso frente al conjunto cusqueño.

¿CUÁL ES SU FUTURO?

El volante consideró que el equipo realizó una buena campaña en el segundo semestre. Aunque Sporting Cristal consiguió cerrar el torneo con una goleada, no logró clasificar a las semifinales de la Liga1. Por ahora, el futuro de Távara permanece sin confirmarse, mientras han surgido versiones sobre un posible interés de clubes del extranjero.